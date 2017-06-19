19 июня 2017, 11:04Общество Пензенцы победили на Всероссийском конкурсе «Мастер-оружейник» Команда Пензенского артиллерийского инженерного института одержала победу на Всеармейском конкурсе «Мастер-оружейник», получив право представить Вооруженные силы России на одноименном этапе конкурса в рамках Армейских международных игр-2017.

В 2017 году он впервые пройдет за пределами РФ – на территории Китайской Народной Республики с 29 июля по 12 августа. Второе и третье места заняли команды Воздушно-десантных войск и Восточного военного округа, соответственно, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Соревнования проходили в пять этапов в течение недели. Участниками стали лучшие команды из каждого военного округа, Северного флота, Воздушно-десантных войск, Пензенского артиллерийского инженерного института. Кроме того, впервые приняла участие команда Росгвардии.

В ходе состязаний конкурсанты ремонтировали артиллерийскую технику и перемещали ее на условный фронт.

«Маршрут буксировки поврежденной техники пролегал по участку местности, оборудованном курганом, змейкой и водной преградой, комплексом минно-взрывных заграждений, участком имитации действия зажигательного оружия.

Участники также доказывали свое мастерство в оперативности и качестве обнаружения неисправностей и ремонта пистолетов, автоматов, пулеметов и гранатометов с последующим совершением боевых стрельб по разным типам мишеней», - сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Общество

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Источник фотографии: Пресс-служба Центрального военного округа