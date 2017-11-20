20 ноября 2017, 14:09Общество Пензенцы по-прежнему могут сообщить о местах, где торгуют смертью В Пензенской области продолжается всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». Полицейские обращаются к жителям региона с просьбой сообщать о фактах незаконного оборота и употребления наркотиков. На сегодняшний день основная работа стражей порядка направлена на борьбу с распространением запрещенных синтетических веществ.

«В настоящее время распространение наркотиков идет из крупных субъектов РФ: Москвы, Московской области и близлежащих регионов. Сейчас есть хорошие наработки по этому направлению. Мы перекрыли несколько лабораторий, которые кустарным способом изготавливали синтетические наркотики», - рассказал заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.

Наиболее высокий уровень наркопреступности отмечен в Пензе, Кузнецке, а также Иссинском и Сердобском районах. Стражи порядка продолжают борьбу с распространением запрещенных препаратов посредством интернета. В настоящее время принимают меры о запрете подобных сайтов. Сообщить информацию о фактах незаконного оборота и употребления наркотиков можно по телефону «горячей линии» 59-10-10. Анонимность гарантируется.

Общество

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