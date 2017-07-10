10 июля 2017, 17:29Криминал Пензенцы по ошибке стащили из иномарки тахограф Поплатился за разгильдяйство. С заявлением в отдел полиции обратился пензенец. Он сообщил, что из его автомобиля марки Ford transit, который он не закрыл, отлучившись в магазин, неизвестные похитили дорогостоящий прибор - тахограф - устройство, предназначенное для регистрации скорости, режима труда и отдыха водителя.

По горячим следам правоохранители установили личности предполагаемых злоумышленников. Ими оказались двое жителей Пензы 1992 и 1995 годов рождения.

По словам задержанных, в день преступления они изрядно выпили. Увидев припаркованный автомобиль, молодые люди решили похитить из него ценное имущество. Один из парней стоял возле машины, второй залез внутрь.

«Достигнув согласия в совершении преступления, один из молодых людей проник в салон автомобиля, где отыскал на панели приборов тахограф, который вырвал. После чего они с места преступления скрылись», - сообщил начальник отдела №3 СУ МВД России по г. Пензе Николай Миронов.

После кражи злоумышленники скрылись с места преступления. Позже, осмотрев свой трофей, они увидели, что это не магнитола, которую планировали продать, а тахограф. Поняв, что поживиться не удастся, прибор выкинули в кусты по дороге домой.

Добавим, ранее оба молодых человека уже привлекались к уголовной ответственности. Сейчас Следственное управление МВД России по городу Пензе возбудило уголовное дело по статье 158 «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Криминал

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