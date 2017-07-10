10 июля 2017, 14:07Спорт Пензенцы пересели на веосипеды 8 июля в Пензе состоялся большой летний велопробег.

Маршрут велопробега проходил от улицы Измайова, 64 по велолыжероллерной трассе в поселке Ахуны. Всего в спортивном мероприятии приняли участие 64 велосипеиста, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Мероприятие проводили с целью поддержки развития велосипедной инфраструктуры и безопасности на дорогах города.

«Пензенцы продемонстрировали востребованность велосипеда как альтернативного вида транспорта», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

После велопробега прошел розыгрыш призов.

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