Пензенцы пересели на веосипеды

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10 июля 2017, 14:07Спорт
8 июля в Пензе состоялся большой летний велопробег.
Маршрут велопробега проходил от улицы Измайова, 64 по велолыжероллерной трассе в поселке Ахуны. Всего в спортивном мероприятии приняли участие 64 велосипеиста, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Мероприятие проводили с целью поддержки развития велосипедной инфраструктуры и безопасности на дорогах города.
«Пензенцы продемонстрировали востребованность велосипеда как альтернативного вида транспорта», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.
После велопробега прошел розыгрыш призов.
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