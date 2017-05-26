Пензенцы перейдут на прямые договора с ресурсниками

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26 мая 2017, 12:30Общество
26 мая депутаты Пензенской Гордумы в ходе сессии обсудили итоги отопительного сезона.
Депутат Василий Журавлев задал вопрос главе городского управления ЖКХ Андрею Гришину о том, как решается вопрос с задолженностями управляющих компаний перед ресурсоснабжающими предприятиями, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Путь один - через суд. В качестве пилотного проекта предлагается переход на прямые договора с жителями, квитанции будут выставляться ресурсниками. На такую систему перешли по свету. Теперь в качестве эксперимента такая работа проводится по воде и теплу», - сказал он.
Также Андрей Гришин, отвечая на вопрос о том, с какими долгами за тепло город завершил отопительный сезон, сообщил, что у МКП «Теплоснабжение г. Пензы» осталась задолженность порядка 1 млрд рублей перед «Т Плюс».
«В целом, взыскиваемость у «Т Плюс» по долгам по другим компаниям составила 98%», - отметил он.
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