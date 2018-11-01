Пензенцы отпраздновали Хэллоуин на роликах

Хэллоуин или канун Дня всех святых, отпраздновали в ночь с 31 октября на 1 ноября. Праздник, который уходит своими корнями в глубину веков и традициям древних кельтов, с размахом отмечают в США и Канаде, но в последнее время все больше российской молодежи приобщается к гуляниям и карнавалам. Костюмированное шоу устроили и в Пензе, школьников и студентов пригласили на роллердром.

Переоблачившись в вампиров, чертят и ведьм, маленькие пензенцы были готовы напугать кого угодно. А как иначе, если согласно древнему поверью, на Хэллоуин обитатели потустороннего мира способны пробраться на землю. Отпугивать названных духов и привидений помогают карнавальные костюмы. Анна Печорина и ее семилетняя дочь Алиса примерили на себя образы ангела и демона.

«Она на каникулах, да и как мне не поддержать ее. У нас были белые крылья, черные увидели случайно, решили сделать парные костюмы», - сказала она.

Прокатиться на роликах, не уронив с ложки глаз или же пробраться через отряд привидений - такие тематические конкурсы и квесты в канун дня святых - в порядке вещей. Кроме того, участники праздника могли поучаствовать в профессиональной фотосессии. Для большего антуража на площадке открылись сразу четыре фотозоны, где гостей ждали аниматоры, загримированные под героев фильмов ужасов. Каждый образ продумывался до мелочей.

«Мы репетировали, было несколько прогонов, рисовали аквагрим, пробовали и примерялись, чтобы детям было не страшно, а весело», - рассказала начальник культурно-массового отдела парка «Комсомольский Евгения Аброськина.

Шестичасовую программу разделили на два блока - для детей и взрослых. За наиболее яркий и красочный образ любителям Хэллоуина вручили подарки.