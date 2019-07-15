Пензенцы отправятся на финальный хакатон в Казань

В Пензенском государственном технологическом университете прошел региональный хакатон в рамках всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». 147 человек из Пензенской области и Республики Мордовия на протяжении 36 часов трудились над инновационными проектами в сфере здравоохранения, образования, транспорта, ЖКХ и государственных услуг.

После того как время закончилось, участники должны были представить готовые продукты. Это могли быть web-сервис или мобильное приложение. На работу влияли не только сжатые сроки: кто-то из участников прямо на месте впервые познакомился со сферой, в которой предстоит трудиться.

«Самое главное - изучить что-то новое. Научиться, попытаться сделать рабочий прототип. Второстепенная цель - пройти дальше, создать очень крутое программное обеспечение, которое сможем продать. Более того, необходимо собрать команду и организовать стартап», - рассказал участник конкурса Максим Холуев.

Команды разрабатывали проекты по пяти направлениям: здравоохранение, образование и наука, транспортная логистика, ЖКХ и городская среда, а также государственные услуги. До того как молодые специалисты узнали, над чем они будут работать, некоторые из них вынашивали собственные идеи, которые хотели реализовать.

«У меня был свой проект, который я хотела продвинуть, но, так как здесь поставили конкретные задачи и ограничили возможность работать над своей идеей, придется думать над другим», - сказала участница конкурса Юлия Горбунова.

В хакатоне приняли участие 147 человек из Пензенского региона, а также Республики Мордовии. Они вошли в число 8000 специалистов, которые прошли все этапы тестирования. На протяжении 36 часов вместе с участниками конкурса работали эксперты, которые консультировали разработчиков по всем вопросам. Как говорят организаторы, самое ценное в таких IT-марафонах - объединение людей в сплоченные команды, которые заинтересованы в том, чтобы довести проект до совершенства.

«Существуют различные конкурсы, в которых важна идея. Наш - совсем не про это. Он, в первую очередь, про результат. Участники создают минимально жизнеспособный продукт, который вот-вот, либо завтра, либо через неделю после некоторой доработки можно выводить на рынок, в какую-то бюджетную организацию», - рассказал координатор проекта Артем Попов.

«Мы приняли решение по снижению налогов для компаний, которые занимаются в сфере IT. Выполняем поручение президента Российской Федерации в рамках национального проекта «Развитие цифровой экономики», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.



Для победителей регионального этапа конкурса «Цифровой прорыв» - это только начало. Через несколько месяцев они отправятся в Казань, где более 600 команд примут участие в финальном хакатоне (16+) и выявят сильнейшие проекты страны.