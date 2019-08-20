Пензенцы отправились на крымский фестиваль «Таврида-Арт»

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20 августа 2019, 12:36Культура
Пензенская делегация из 27 человек отправилась на фестиваль творческих сообществ «Таврида-Арт» (18+), который будет проходить в Крыму с 20 по 26 августа.
Об этом в своем Twitter сообщил губернатор Иван Белозерцев.
«Делегация Пензенской области отправилась на фестиваль «Таврида-Арт» в Крым. Регион на форуме представит делегация из 27 молодых людей. На фестивале запланирована работа восьми уникальных «арт-кварталов», отличающихся по видам искусств. Уверен, ребята достойно представят Сурский край», - рассказал он.
Делегация Пензенской области отправилась на фестиваль «#Таврида -Арт» в Крым. Регион на Форуме представит делегация из 27 молодых людей. На фестивале запланирована работа 8 уникальных «арт-кварталов», отличающихся по видам искусств. Уверен, ребята достойно представят Сурский край pic.twitter.com/J2Fre03Vci— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 20 августа 2019 г.
Ранее информагентство сообщало о том, что материал журналиста «Пенза-Пресс» Надежды Саченковой, принявшей участие в смене «Тавриды», вошел в первый фэнзин [малотиражное издание] форума (6+).
«Таврида-Арт» - первый фестиваль творческих сообществ в России. Идея родилась среди молодых деятелей культуры и искусств — выпускников форума «Таврида». Участников фестиваля ждут ежедневные кастинги, грантовый конкурс для творческих проектов, знакомство с единомышленниками, обмен идеями, творческие коллаборации и создание коллективных арт-манифестов, отмечается на официальном сайте «Тавриды-Арт», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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