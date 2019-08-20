Пензенцы отправились на крымский фестиваль «Таврида-Арт»

Пензенская делегация из 27 человек отправилась на фестиваль творческих сообществ «Таврида-Арт» (18+), который будет проходить в Крыму с 20 по 26 августа.

Об этом в своем Twitter сообщил губернатор Иван Белозерцев.

«Делегация Пензенской области отправилась на фестиваль «Таврида-Арт» в Крым. Регион на форуме представит делегация из 27 молодых людей. На фестивале запланирована работа восьми уникальных «арт-кварталов», отличающихся по видам искусств. Уверен, ребята достойно представят Сурский край», - рассказал он.

Делегация Пензенской области отправилась на фестиваль «#Таврида -Арт» в Крым. Регион на Форуме представит делегация из 27 молодых людей. На фестивале запланирована работа 8 уникальных «арт-кварталов», отличающихся по видам искусств. Уверен, ребята достойно представят Сурский край pic.twitter.com/J2Fre03Vci — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 20 августа 2019 г.

Ранее информагентство сообщало о том, что материал журналиста «Пенза-Пресс» Надежды Саченковой, принявшей участие в смене «Тавриды», вошел в первый фэнзин [малотиражное издание] форума (6+).

«Таврида-Арт» - первый фестиваль творческих сообществ в России. Идея родилась среди молодых деятелей культуры и искусств — выпускников форума «Таврида». Участников фестиваля ждут ежедневные кастинги, грантовый конкурс для творческих проектов, знакомство с единомышленниками, обмен идеями, творческие коллаборации и создание коллективных арт-манифестов, отмечается на официальном сайте «Тавриды-Арт», пишет ИА «Пенза-Пресс».