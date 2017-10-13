Пензенцы отправились на фестиваль молодежи

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13 октября 2017, 20:09Общество
15 октября в России откроется Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Напомним, что он пройдет в двух городах - в Москве и Сочи, соберет несколько десятков тысяч участников из сотни стран. 50 самых активных и творческих молодых людей из Пензы сегодня, 13 октября, на поезде отправились в путь - до столицы зимней Олимпиады.
Наконец этот день настал. Десятки девушек и юношей ждали его с нетерпением. Молодые пензенцы отправляются в Сочи - на 19 Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
«Я все утро переживала, в панике искала вещи, сейчас немного успокоилась. Жду начала мероприятия и когда мы уже сядем в поезд», - сказала Анна Воронова.
50 человек - молодые инженеры, журналисты и фотографы, спортсмены и ученые, IT-специалисты, предприниматели и преподаватели уже через два дня будут работать на 30 площадках - участвовать в соревнованиях, мастер-классах, тренингах. Проводить молодых активистов пришли родители и друзья.
У студента колледжа архитектуры и строительства Романа Игнатьева - своя группа поддержки. Пожелать ему счастливого пути захотели почти все однокурсники.
«Я сначала даже не думал, что могу в Сочи поехать, мне рассказали об этом примерно месяц назад. Площадки у меня «WorldSkills»», - рассказал он.
Заряжаться позитивом участники начали уже в здании вокзала. Перед отправкой они провели флешмоб - станцевали и спели. Это путешествие для каждого - настоящий праздник.
«Я очень счастлив, один выпускник ПГУ вошел в оргкомитет подготовки фестиваля. И он даже летал на Кубу в свое время, чтобы отстаивать интересы России, чтобы 19 фестиваль был проведен именно в России. Я рад, что пензенские ребята получили возможность поучаствовать в фестивале», - поделился заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.
Пензенкая делегация прибудет в Сочи в 5.00 в день торжественного открытия фестиваля - 15 октября. Всемирный форум продлится неделю. Активисты Пензы уверены, что вернуться уже совершенно другими людьми - с огромным багажом знаний, с еще большим списком идей и планов и с яркими эмоциями на всю жизнь.
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