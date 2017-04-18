18 апреля 2017, 19:09Общество Пензенцы отмыли городские памятники В регионе продолжается месячник по благоустройству. 18 апреля центральными объектами масштабной уборки стали городские достопримечательности. В Международный день памятников и исторических мест пензенцы, взяв щетки, тряпки, ведра и швабры, отправились отмывать от пыли и грязи городские достопримечательности.

Дотянуться до героев хотя бы шваброй. Тщательно и осторожно на Советской площади приводят в порядок памятник Борцам революции. С тряпками, ведрами и метлами сюда вышли работники Центра культуры и досуга: моют сам памятник, убирают в сквере прошлогоднюю листву.



«Подметаем, хоть это не наша работа, зато будет видно со всех сторон, что здесь чисто. Воевали люди за Родину, за наше будущее, а мы должны следить за всем этим, охранять на всю оставшуюся жизнь и передать это нашим детям и внукам», - сказала начальник хозяйственного отдела ЦКиД г. Пензы Любовь Орлова.



«Я считаю, что эта нужная работа. Мы делаем город чище, а вместе с чистым городом чище становятся наши души», - отметила заместитель директора ЦКиД г. Пензы Надежда Селиверстова.



Банный день - не только у революционеров. В сквере имени Лермонтова намывают бюст великого поэта. За дело взялись преподаватели музыкальной школы №1.



«Лермонтов - это наша история, гордость Пензенского края, поэтому для нас большая честь в Международный день памятников помыть, умыть Михаила Юрьевича», - сказала директор детской музыкальной школы №1 г. Пензы Татьяна Демина.



Не осталась без внимания и главная достопримечательность Пензы. На улице Кирова трудятся сотрудники еще одной музыкальной школы. Фронт работ у них больше, чем у остальных: отмыть нужно сразу двоих - первопоселенца и его коня.



«У нас есть очень много хороших мест в городе, одно из них - памятник Первопоселенцу, поэтому мы его и моем. Сложно, моешь, высыхает, и опять остаются следы от голубей замечательных», - рассказала директор музыкальной школы «Квинта» г. Пенза Марина Сафронова.

Помогают работникам культуры и случайные прохожие. Даже двухлетний Миша не смог остаться в стороне.

К эстафете чистоты присоединились и работники телеканала «Экспресс». На территории телерадиокомпании находится уникальный для областного центра памятник герою-моряку, участнику революции 1917 года Николаю Маркину.

Главная цель Международного дня памятников - привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. По оценкам экспертов, ежегодно страна теряет до 200 монументов, а некоторые из них - безвозвратно.

Общество

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