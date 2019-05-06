Пензенцы отметили Праздник Весны и Труда

В Международной день солидарности трудящихся тысячи человек собрались на обновленной площади Ленина в Пензе. В один из самых любимых праздников россиян, по традиции, прошли десятки митингов и концертов.

Первого мая для большинства пензенцев начинается та самая, долгожданная весна. Праздник, переходящий из поколения в поколение, сегодня является не просто данью моде или традициям. Это особая церемония, присоединиться к которой спешат тысячи жителей разного возраста, больших и малых городов.

Колонны пензенцев собрались на пешеходной улице Московской. С одной стороны - жители Октябрьского и Ленинского районов, с другой - Железнодорожного и Первомайского. Среди участников демонстрации - работники промышленных и сельскохозяйственных предприятий, образовательных, медицинских и социальных учреждений региона.

«Экономика, промышленность, сельское хозяйство. Пензенская область по многим показателям занимает ведущее место в ПФО, а по некоторым - и в РФ. За этим стоит огромный труд руководителей и всего коллектива предприятий», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Со словами благодарности к собравшимся обратился и председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин. Он отметил, что трудовые коллективы делают многое для успеха региона.

«Мы гордимся этими славными традициями. Благодаря созидательному труду наших предприятий еще раз подтверждается динамичное развитие области», - сказал он.

Международный день солидарности трудящихся не завершился митингом. По всему городу для жителей были открыты десятки площадок, где творческие коллективы выступали с праздничной программой до позднего вечера.