Пензенцы отметили православный праздник «Спас»

В Пензе три православных праздника стали одним целым. В сквере имени Лермонтова рядом со Спасским кафедральным собором прошли торжества, приуроченные к пензенскому «Спасу». Этот праздник собрал ремесленников, садоводов и пчеловодов со всего региона.

Сквер имени Лермонтова на один день стал центром православной культуры. Под звуки гармони и народных песен жители региона отметили пензенский «Спас». Он вобрал в себя традиции трех других праздников - медового, яблочного и орехового Спасов. Вместе с тем, ремесленники и работники сельского хозяйства смогли представить результаты своей работы. Однако, по традиции, большего всего в Лермонтовском сквере было пчеловодов.

«Есть монофлерный и полифлерный мед. Первый - это собранный с какого-то одного определенного растения. Например, из гречихи, липы, рапса, подсолнечника. Второй - из разнотравия, то есть цветочный», - рассказал пчеловод Алексей Глушенков.

«Чем светлее мед, тем он нежнее, не ощущается терпкость, и все наоборот, если он темный», - сказал пчеловод Николай Шитов.

Медовый, яблочный и ореховый Спасы отмечают 14, 19 и 29 августа соответственно. У каждого из них - свое значение. К примеру, яблочный знаменует окончание лета. В регионе сохранилось немало традиций, связанных с этими праздниками.

Пензенский «Спас» в регионе отмечают с 2005 года. Именно тогда было принято решение объединить три праздника в один. Раньше местом его проведения был парк имени Белинского, но с 2016 года торжества перенесли в сквер имени Лермонтова. Теперь там работают десятки торговых площадок и две сцены, где выступают пензенские артисты.

Все желающие смогли попробовать семиметровый яблочный пирог. Как отметил губернатор области Иван Белозерцев, который стал гостем праздника, пензенский «Спас» превратился в мультикультурное событие.

«С каждым годом в этом мероприятии все больше и больше принимает участие жителей Пензенской области. Это мероприятие - не только праздник православных. В нем все чаще принимают участие представители других религий. Это очень здорово, это объединяет жителей региона», - отметил Иван Белозерцев.

«Этот праздник - дань уважения нашей истории, хорошие условия для воспитания подрастающего поколения, уважения православных традиций», - сказал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Также губернатор вручил благодарственные письма отличившимся жителям региона. А по завершению торжественной части все желающие смогли посетить территорию строящегося Спасского кафедрального собора.