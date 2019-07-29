Пензенцы отметили День Военно-морского флота

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29 июля 2019, 19:14Общество
В России отметили День Военно-морского флота. Наиболее масштабные торжества, традиционно, прошли в Санкт-Петербурге, однако и Пенза не осталась в стороне от праздника. «ВМФ», - скандировали на площади перед драмтеатром. Там 28 июля собрались бывшие моряки.
Минимум - тельняшка, максимум - полный комплект, включая бескозырку, гюйс [воротник, являющийся украшением костюма матроса] аксельбанты [наплечный отличительный предмет] поверх рубахи. В День Военно-морского флота практически каждый моряк, как может, готов напомнить себе и другим о своей особой связи с морской стихией.
«Служил на ТОФ на большом противолодочном корабле маршал Шапошников в составе 44-й бригады. Побывал во многих странах - в Китае, Индии, Индонезии, США, Японии. Многое из морской терминологии забыл, но некоторые знания остались», - сказал пензенец Александр Водянов.
Матросы и старшины, мичманы и офицеры запаса - они уже не отдают и не исполняют приказы. Хотя одно исключение все же есть - чтобы был порядок в строю и во время движения по улице Московской, раздавались команды «становись» и «шагом марш». Кстати, в 2019 году впервые ритм марширующим задавал военный оркестр.
Перед строем празднующих было немного поздравительных речей. Свою произнес и гость из Санкт-Петербурга Валерий Горбунов. Он вручил председателю Пензенского морского собрания Петру Воронину памятную медаль.
«Работа есть работа. Ваша область всегда славилась и вы знаете, что на Балтике был и пензенский комсомолец, и пионер, торпедные катера воевали, была дизельная подводная лодка», - рассказал он.
День ВМФ отметили и в районах. Часть моряков в свой праздник вместо того, чтобы получать подарки, сами их дарили.
«Ребята поехали в мокшанский детдом, чтобы организовать сладкий стол, повезли канцелярские товары, мягкие игрушки. Также хочется выразить благодарность администрации Никольска, там сегодня открыли памятник морякам всех поколений», - сказал Петр Воронин.
Торжественная часть праздника в Пензе завершилась возложением цветов к мемориалу. После этого тех, кто постарше, пригласили на концерт, а остальные по традиции совершили массовый автопробег по дорогам области.
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