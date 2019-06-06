Пензенцы отметили День русского языка

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06 июня 2019, 19:28Образование
6 июня отмечается 220-летие со дня рождения великого русского писателя Александра Сергеевича Пушкина. Мероприятия, посвященные этому событию, прошли в 80 странах мира. В России, помимо юбилея писателя, отмечается и День русского языка. Во многих городах его отметили творческими встречами, флешмобами и выставками.
Для гостей подготовили в сквере имени Пушкина большую выставку - иллюстрации к знаменитым произведениям на протяжении нескольких недель создавали ученики детских художественных школ. Рядом - к выступлениям готовились чтецы, среди них немало детей.
6 июня - двойной праздник. Став, поистине, символом русского языка и России в целом, в этот день не только вспоминают литературное творчество Александра Пушкина. С 2011 года указом президента утвержден российский и международный государственный праздник, посвященный русскому языку.
«То, что День русского языка отмечается именно в день рождения Пушкина, считаю, это - закономерно. Потому что считается, что родоначальником современного языка на котором мы сейчас говорим был именно Александр Сергеевич», - отметила министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.
Творческие выступления в сквере продолжались на протяжении всего дня. К празднованию Дня русского языка в Пензе также присоединились школы, библиотеки и различные творческие объединения.
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