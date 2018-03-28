Пензенцы откликнулись на просьбу о помощи никольским погорельцам

Жители Пензы помогли никольским погорельцам. Напомним, на прошлой неделе телеканал «Экспресс» и региональное отделение Союза спасателей России объявили акцию по сбору одежды, продовольствия и предметов первой необходимости для людей, пострадавших от пожара, который произошел 21 марта в одном из жилых домов Никольска. К счастью обошлось без жертв, но 27 человек, в том числе - семьи с детьми, остались практически без средств к существованию.

Над большим пепелищем в Никольске до сих пор струится дымок. По данным МЧС, кров потеряли 27 человек. Мужчина из квартиры, где начался пожар, потерял все. Восстановлению, как следует из официального заключения, барак не подлежит. Сейчас все пострадавшие живут у родственников. В Никольске, чтобы организовать помощь погорельцам, объявили чрезвычайную ситуацию. Вещи и продукты собирали и в Пензе.

Десять коробок с продуктами, порядка 25 - с одеждой, а также постельное белье, посуда. Собранный со всего города неравнодушными людьми груз доставили в комплексный центр социального обслуживания Никольского района.

«Пензенцы активно откликнулись на просьбу о помощи никольским погорельцам, в течение четырех дней, с 22 по 26 марта, на территорию службы пришли очень много людей, принесли посуду, продуктовый наборы , много круп», - рассказал член пензенского отделения Союза спасателей России Вадим Кабанов.

«Благодарю всех, что откликнулись. В ближайшее время, буквально сегодня-затвра, мы должны разобрать всю поступившую гуманитарную помощь, и пригласить сюда эти семьи», - сказала начальник управления социальной защиты администрации Никольского района Валентина Мельникова.

Сейчас погорельцы нуждаются в материальной помощи. Уже собрано почти 55 тысяч рублей. Больше половины денег было перечислено адресно. Помочь может каждый. Средства можно перечислять на счет благотворительного фонда Никольского района «Хрустальный дар» с комментарием «Пострадавшим в пожаре Никольске».