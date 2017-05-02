02 мая 2017, 19:02Общество Пензенцы отказались ото сна, чтобы посетить «Ночь пожирателей рекламы» Реклама может быть иной. Это доказали организаторы шоу мирового масштаба «Ночь пожирателей рекламы». В 2017 году впервые за 12 лет проект вернулся на территорию Пензы в кинотеатр «Современник».

Коридоры кинотеатра «Современник» заполнены пензенцами. Все они отказались ото сна, чтобы узнать, как выглядит самая яркая и интересная мировая реклама. Жители города на Суре стали участниками проекта «Ночь пожирателей рекламы».



«Это совсем не та реклама, которую мы привыкли видеть на телевизионных каналах в стране. Это немножко печально, но и радостно, потому что благодаря таким показам вкус зрителей неуклонно растет. Они становятся более требовательными, они хотят такого же зрелища во время рекламных пауз на телевидении», - рассказал продюсер проекта «Ночь пожирателей рекламы» в России из г. Санкт-Петербурга Даниил Костинский.

Этот проект существует больше 30 лет. Идея его создания принадлежит французу Жану Мари Бурсико. Он является владельцем самой большой в мире коллекции рекламных роликов. Создатель шоу «Ночь пожирателей рекламы» предлагает зрителям посмотреть три тематических блока за шесть часов. Между блоками - небольшие перерывы, в которых гости могли отдохнуть.

Среди участников проекта - много сотрудников пензенских рекламных агентств. Они признаются, подобное шоу дает им новые творческие идеи.

«Реклама мне была всегда интересна и по сфере деятельности, и учусь я тоже специальности «Маркетинг», - сказала маркетолог пензенского делового издания Екатерина Сморчкова.

«Для меня «Ночь рекламы», в первую очередь, - это моя работа, потому что я работаю в сфере рекламы. Если честно, то на подобном мероприятии я в первый раз», - сказал сотрудник рекламного отдела радиостанции Алексей Лощинин.

Кстати, Пенза, как место проведения шоу, - город уникальный. Последний раз показ шедевров рекламы проходил здесь 12 лет назад. По словам организаторов, после увиденного на рекламные ролики пензенцы столицы посмотрят другими глазами.



«Это значимое событие для Пензенской области, для Пензы. У нас не так много профильных, интересных мероприятий, которые проводятся с таким количеством креатива», - отметил владелец рекламного агентства Александр Галкин.

Во многих городах мира этот проект проходит ежегодно. Организаторы надеются, что «Ночь пожирателей рекламы» и для Пензы станет традиционной.

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