29 июня 2017, 18:04Спорт Пензенцы одержали победу в соревнованиях по мотокроссу в Перми Гонщики спортивного клуба «Сура» заняли первое место на втором этапе чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по мотокроссу. В соревнованиях, которые прошли в Перми, приняли участие около 200 спортсменов из 26 регионов страны.

Удачно для пензенских мотогонщиков завершился второй этап чемпионата и первенства Поволжья по мотокроссу. Несмотря на дождливую погоду в Перми, где в течение двух дней и проходили соревнования, воспитанники спортивного клуба «Сура» заняли первое место в общекомандном зачете.

«Была сильная грязь, лепило очки, залепляло глаза постоянно, и в таких тяжелых условиях наши спортсмены очень удачно выступили», - отметил тренер СК «Сура» Владислав Храмов.

В личном зачете сразу три пензенца стали победителями соревнований. Никита Свистунов занял первое место в классе мотоциклов с объемом двигателя 65 кубических сантиметров. Курбан Хайтметов стал лучшим в классе 85 кубов, а Сергей Прытов победил в классе 125 кубических сантиметров. Кроме того, пензенец Илья Рыжих стал серебряным призером в классе 250 кубов.



Теперь пензенцы готовятся к покорению новых вершин. Ближайшие соревнования по мотокроссу состоятся в городе Орлове Кировской области.

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