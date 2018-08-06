Пензенцы одержали победу в первенстве и чемпионате ПФО по мотокроссу

Пензенская команда СК «Сура» стала лидером первенства и чемпионата Приволжского федерального округа в командном зачете по мотокроссу. Финальный этап прошел в Сызрани.

По информации Федерации мотоциклетного спорта Пензенской области, спортсмены взяли «золото» в первенстве, набрав в сумме 893 очка. На втором месте – сборная Пермского края (811 очков), на третьем – гонщики из Самарской области (690 очков).

На чемпионате пензенские спортсмены заработали 888 очков в командном зачете, «серебро» - у гонщиков из города Учалы Ремпублики Башкартостан (680 очков), на третьем месте оказались пермяки, набрав 545 очков.

В личном зачете в возрастной категории «мужчины» в классе 250 куб.см одержал победу пензенец Илья Рыжих, в классе 125 куб.см – учалинец Марат Аюпов. В классе мотоциклов «open» первое место занял Максим Старчиков из Пензы.

Кроме того, лучших выбрали в возрастных категориях, «юниоры», «юноши» и «мальчики», пишет ИА «Пенза-Пресс».