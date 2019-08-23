Пензенцы оценят обновленную офтальмологическую больницу в начале 2020 года

В Пензе продолжается реконструкция областной офтальмологической больницы. Уже в январе 2020 года первые пациенты смогут оценить преимущества модернизации.

Как сообщает пресс-центр облправительства, на строительные работы из бюджета региона выделено более 120 млн рублей.

«Планируется полная перепланировка палат. В них появятся туалетные комнаты, приточно-вытяжная вентиляция, кнопки вызова медсестер», – рассказал главврач больницы Рашид Галеев.

Вторым этапом масштабной реконструкции учреждения является ремонт стационара. На первом этапе было обновлено амбулаторно-поликлиническое звено.

В основном, пациентами офтальмологической больницы являются пожилые люди. Чтобы облегчить им возможность подняться на верхние этажи, на следующей неделе приступают к строительству наружного лифта. На эти цели выделено более 7 млн рублей.



На третьем этаже поликлиники располагаются кабинеты диагностики и малые операционные. Новые диагностические методики позволяют оперативно выявить патологию, а стационарзамещающие технологии в лечении - быстрый результат выздоровления, отмечает пресс-центр.

Последним приобретением в линейке современного диагностического оборудования является когерентный ангиограф, благодаря которому можно получить томографические срезы внутренних биологических систем.

«Это новый неинвазивный метод исследования микрососудистого русла сетчатки и диска зрительного нерва. Он исследует не только поверхностные слои сетчатки, но и глубокие. Очень эффективен при лечении глаукомы, диабетической ретинопатии и иных заболеваний сетчатки», - пояснила врач-офтальмолог Елена Яснова.

Подробнее о том, как преобразится медучреждение, можно почитать здесь.

Экскурсия по обновленной поликлинике - ЗДЕСЬ, пишет ИА «Пенза-Пресс».