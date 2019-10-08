Пензенцы оценили работу социальных учреждений

В Законодательном Собрании региона прошло заседание комитета по социальной политике. Его участники ознакомились с результатами масштабного анкетирования и своего рода рейтингом социальных учреждений Пензенской области, а также рассмотрели вопросы, связанные с внесением изменений в бюджет региона и индексацией размера выплат льготным категориям граждан.

Как пензенцы оценивают работу социальных учреждений? В областном Законодательном Собрании представили итоги масштабного опроса. Только в сфере здравоохранения его участниками стали 24 тысячи жителей области. Лучшим оказался пензенский родильный дом, однако мнения жителей выявили явные проблемы системы здравоохранения: нехватку врачей узких специальностей и очереди в поликлиниках.

«Каждое лечебное учреждение готово провести мероприятия по устранению недостатков, которые были выявлены при анкетировании», - сказала заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

Еще один вопрос, который вынесли на сессию, - изменения в бюджете региона. Планируются безвозмездные поступления в 2019 году, почти 300 миллионов рублей. Средства пойдут на поддержку малого и среднего предпринимательства, проведение дорожных работ. Еще одно направление - закупка лесопожарной техники, получит поддержку в 2020-м.

Что касается 2020-2021 годов, объемы безвозмездных поступлений уменьшены за счет федеральных субвенции на два с половиной и на 8 миллионов 700 тысяч рублей. Это связано с оснащением ведомств лесопожарной техникой и оборудованием для охраны лесов от пожаров», - рассказала заместитель министра финансов Пензенской области Ирина Мучкаева.

В регионе второй раз в 2019 году повысили выплаты отдельным категориям граждан: ветеранам труда, военной службы, труженикам тыла, женщинам, получившим медали «Материнская доблесть» первой и второй степени. Сумма повысится до 500 рублей. Реабилитированным и пострадавшим от политических репрессий - до 550 рублей.

«В части увеличения размера ежемесячной выплаты из бюджета Пензенской области на 2019 год дополнительно потребуется 31 миллион рублей, при этом есть определенная экономия за счет перехода на предоставление мер социальной поддержки по оплате услуг ЖКХ от фактических расходов. В том числе, денежные средства в объеме 150 миллионов рублей уже были направлены на увеличение ежемесячной денежной выплаты с 1 марта 2019 года», - сказал министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

Подробнее социальные вопросы, а также изменения в бюджете области, депутаты ЗакСобра рассмотрят на очередной 24 сессии 11 октября.