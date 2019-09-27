Пензенцы обустраивают свои дома и дворы с помощью грантов

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27 сентября 2019, 16:38Общество
27 сентября в Пензе специалисты администрации Октябрьского района проверили, как реализуются социально важные проекты по развитию общественного самоуправления.
Как сообщает пресс-служба мэрии, на пр. Строителей, 1а в настоящее время завершены работы по установке лавочек, видеокамер и замене оконных рам. В гимназии «САН» на ул. Рахманинова, 21а укладывают резиновое покрытие на поле для мини-футбола.
Также в рамках реализации проекта «Живем комфортно в нашем доме» выполнен ремонт кровли многоквартирного дома №89 на проспекте Строителей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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