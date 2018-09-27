Пензенцы обсуждают видео со странными маневрами водителя

Пензенец опубликовал видео с регистратора, которое запечатлело странного, по его мнению, водителя.

Инцидент произошел днем 26 сентября в микрорайоне Терновка. На кадрах в группе «Автохам.Пенза» соцсети «ВКонтакте» видно, как отечественная легковушка проехала прямо с полосы, разрешающей маневры только налево. При этом машина уперлась во встречный поток, водителю в последний момент удалось перестроиться в нужный ряд. Через несколько секунд этот же автомобиль промчался на «красный».

«Сразу надо набирать телефон дежурной части ГИБДД МВД - 599-002 - и диктовать номера и марку авто. Видно же, что пилот неадекватен», - написал подписчик группы Дмитрий.

«Ему все равно - он в машине за 20 тысяч, если развалится на дороге - отряхнулся, встал и пошел», - поделился мнением пользователь Игорь.

К сожалению, на пензенских дорогах подобные случаи – не редкость. Так, в том же районе пензенец зафиксировал на камеру странные маневры двух автомобилей, пишет ИА «Пенза-Пресс».