Пензенцы обсуждают видео со странными маневрами водителя

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27 сентября 2018, 15:37Общество
Пензенец опубликовал видео с регистратора, которое запечатлело странного, по его мнению, водителя.
Инцидент произошел днем 26 сентября в микрорайоне Терновка. На кадрах в группе «Автохам.Пенза» соцсети «ВКонтакте» видно, как отечественная легковушка проехала прямо с полосы, разрешающей маневры только налево. При этом машина уперлась во встречный поток, водителю в последний момент удалось перестроиться в нужный ряд. Через несколько секунд этот же автомобиль промчался на «красный».
«Сразу надо набирать телефон дежурной части ГИБДД МВД - 599-002 - и диктовать номера и марку авто. Видно же, что пилот неадекватен», - написал подписчик группы Дмитрий.
«Ему все равно - он в машине за 20 тысяч, если развалится на дороге - отряхнулся, встал и пошел», - поделился мнением пользователь Игорь.
К сожалению, на пензенских дорогах подобные случаи – не редкость. Так, в том же районе пензенец зафиксировал на камеру странные маневры двух автомобилей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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