Пензенцы обсуждают странный поступок незнакомца, снявшего зеркало с авто

В Пензе владельца авто, на ночь припарковавшего машину на ул. Вяземского, утром 26 апреля ждал неприятный сюрприз: неизвестные зачем-то сняли боковое зеркало с его машины.

О странном случае житель города рассказал в одной из групп соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня ночью сняли зеркало с машины на ул. Вяземского. Зачем??? Если тот, кто сделал это, читает этот пост, - гори в Аду!» - негодует мужчина.

Некоторые подписчики группы восприняли инцидент с юмором, но большинство поддержало автора поста.

«Как зачем?! Чтобы себе поставить», - пошутил пензенец Илья.

«Скажи спасибо, что аккуратно элемент вытащили и все, а то могли и зеркало отломить», - отметил пользователь Григорий.

«Народ, а вы чуете,чем вообще все это пахнет? Все чаще вижу новости, что у кого-то что-то открутили, сняли. Пока по мелочи все, но... Опасаюсь, что вернутся времена, когда начнут снова бить стекла и выдирать магнитолы с корнем из автомобилей», - признался подписчик с ником Lost Paradise.

Официальных комментариев о произошедшем нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».