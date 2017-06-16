16 июня 2017, 19:06Общество Пензенцы обсуждают поступок водителя троллейбуса Водитель пензенского троллейбуса №7 стал настоящим героем интернета. Горожане не первый день обсуждают в социальных сетях поступок, который совершил мужчина.

Водитель троллейбуса выполнял обычный рейс из Арбеково в центр, когда на дорогу выбежал котенок. Мужчина решил помочь попавшему в беду усатому, остановил машину и перенес котенка в безопасное место.

Пассажиры отнеслись к вынужденной остановке с пониманием. Пользователи интернета отреагировали на видео одобрительными комментариями и лайками.

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