Пензенцы обсуждают паранормальное явление в Кузнецке, снятое на видео

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20 апреля 2017, 11:01Общество
Пензенцы обсуждают в Сети видеоролик, на котором, согласно названию, было запечатлено паранормальное явление в Кузнецке.
Ролик в группу «Пенза live» соцсети «ВКонтакте» выложил пользователь Никита Кузнецов, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Подписчики в комментариях принялись делиться предположениями относительно того, что попало в объектив молодого человека. Большинство пользователей склоняются к тому, что это - всего лишь гроза.
«Гроза в апреле, ничего паранормального! Приметы еще были на этот счет», - отметил Антон Мундиров.
Однако высказываются и самые неожиданные версии.
«Это глаза у зверя светятся», - предположил Владимир Родионов.
«Это не гроза. Это когда поезд проезжает, издаются искры из-за того, что провода обледеневшие. Я тоже сначала так подумал, пока не увидел», - поделился мнением Андрей Колбанов.
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