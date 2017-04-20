20 апреля 2017, 11:01Общество Пензенцы обсуждают паранормальное явление в Кузнецке, снятое на видео Пензенцы обсуждают в Сети видеоролик, на котором, согласно названию, было запечатлено паранормальное явление в Кузнецке.

Ролик в группу «Пенза live» соцсети «ВКонтакте» выложил пользователь Никита Кузнецов, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Подписчики в комментариях принялись делиться предположениями относительно того, что попало в объектив молодого человека. Большинство пользователей склоняются к тому, что это - всего лишь гроза.

«Гроза в апреле, ничего паранормального! Приметы еще были на этот счет», - отметил Антон Мундиров.

Однако высказываются и самые неожиданные версии.

«Это глаза у зверя светятся», - предположил Владимир Родионов.

«Это не гроза. Это когда поезд проезжает, издаются искры из-за того, что провода обледеневшие. Я тоже сначала так подумал, пока не увидел», - поделился мнением Андрей Колбанов.

Общество

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Источник фотографии: https://vk.com/penza_live?w=wall-118193328_496405 Скриншот: https://www.youtube.com/watch?v=Flc0MW9-Bzo