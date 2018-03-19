Пензенцы обсуждают нововведения в ПДД

С 18 марта вступили в силу изменения в Правила дорожного движения. Водителей обязали иметь при себе жилет или куртку со светоотражателями. Такое постановление вынесло правительство России еще в декабре 2017 года, было зафиксировано слишком много случаев наезда на автомобилистов, которые выходили из машин на дороге в темное время суток. Пензенские водители отнеслись к нововведению с пониманием.

Теперь, если нужно заменить колесо или залезть под капот, - без жилета выходить из машины не стоит, но это только в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Согласно статистике ГИБДД, в 2017-м в России произошло 386 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 67 водителей и 347 пострадали по причине того, что их просто не было видно на дороге. В регионе в 2017 году было 13 подобных аварий - два человека погибли и 11 получили травмы.

«Безопасность на дороге, правильно. Некоторые останавливаются, ремонтируют машины ночью, колеса меняют, а их реально издалека не видно. Минусов пока не вижу», - сказал водитель Илья Белоголовцев.

«Полезная вещь, по идее. Иногда ночью едешь и ничего не видно. Еще бы пешеходам, потому что по трассе вчера ездил в Саранске, шли две женщины, еле заметил их. Штрафовать будут, это плохо», - рассказал водитель Вячеслав Щипонов

Стоимость такого жилета не бьет по карману. В Пензе его можно найти за 100-300 рублей. На фоне нововведений цены взлететь еще не успели, да и ажиотажа на специальную накидку в автомобильных магазинах пока нет.

«Спрос как был, так и остается. Берут организации и частные лица. Продаем примерно где-то 10-20 штук в неделю», - отметила продавец-кассир Ольга Валиулина.



Жилетки наверняка уже есть у тех водителей, которые регулярно выезжают на личных машинах в Европу. Там во многих странах светоотражающие накидки в обязательном наборе автомобилиста. Притом в большинстве европейских стран надевать их полагается и ночью и днем, а штраф за отсутствие жилета может доходить до 300 евро. В России пока за несоблюдение новой нормы административной ответственности не предусмотрено.

«Госавтоинспекция отмечает, что контролировать применение световозвращающих жилетов и накидок должны, прежде всего, сами водители транспортных средств для обеспечения, как личной безопасности, так и окружающих участников движения», - сказал начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

ГИБДД утверждает, что с тех пор, как в 2015-м пешеходов обязали прикреплять к верхней одежде светоотражающие элементы, количество ночных наездов сократилось на 10%. Пензенские госавтоинспекторы планируют информировать водителей о необходимости покупки жилетов в ходе профилактических рейдов, на встречах с работниками автотранспортных предприятий и курсантами автошкол.