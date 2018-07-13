Пензенцы обсуждают гроб в мусорном контейнере

В Сети появилась необычная фотография – в Пензе неизвестный положил в мусорный контейнер синий гроб.

Снимок появился в группе «Пенза. Live» социальной сети «ВКонтакте». В комментариях к посту пользователи выдвинули шутливые версии произошедшего.

«Дракула кровать новую купил», - написал подписчик группы Александр.

«Цвет не подошел», - предположила пензячка Арина.

Пользователь Данила напомнил, что сегодня – пятница 13-е, и предположил, что кто-то просто решил напугать таким способом прохожих.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».