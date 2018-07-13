Пензенцы обсуждают гроб в мусорном контейнере

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13 июля 2018, 14:34Общество
В Сети появилась необычная фотография – в Пензе неизвестный положил в мусорный контейнер синий гроб.
Снимок появился в группе «Пенза. Live» социальной сети «ВКонтакте». В комментариях к посту пользователи выдвинули шутливые версии произошедшего.
«Дракула кровать новую купил», - написал подписчик группы Александр.
«Цвет не подошел», - предположила пензячка Арина.
Пользователь Данила напомнил, что сегодня – пятница 13-е, и предположил, что кто-то просто решил напугать таким способом прохожих.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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