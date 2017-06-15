Пензенцы обсуждают чудесное спасение на трассе

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16 июня 2017, 10:05Общество
В группе «Пенза live» опубликовали видео происшествия, случившегося на трассе, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Судя по кадрам, фура выехала на встречную полосу и едва не врезалась в автомобиль. По счастливой случайности, водитель легковушки вовремя увидел большегруз, проехал по обочине и избежал столкновения.
«На волосок от смерти!», «Хорошо, что сухо, была бы мокрая обочина, не знаю, чем могло закончиться», - прокомментировали в группе.
По словам пензенцев, такое явление на дорогах – не редкость.
«Любители они так делать в последнее время! Короли дорог!» - возмутилась пользователь Анна Лаврентьева.
«На днях такая же ситуация у нас была, только не фура обгоняла, а легковушка, тоже на обочину ушли, а в машине у нас двое малышей... Чуть не угробили нас!» - написала подписчица группы Надежда Данилова.
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