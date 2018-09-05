Пензенцы обсудили в Турции перспективы сотрудничества

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05 сентября 2018, 16:07Бизнесновости
Делегация Пензенской области под руководством председателя регионального правительства Николая Симонова приехала с бизнес-миссией в Турцию.
В первый день пребывания в Турции Николай Симонов и зампред областного правительства Андрей Лузгин встретились с вице-мэром Стамбула Ахметом Селаметом и торговым представителем России в Турции Айдаром Гашигуллиным. Они обсудили развитие внешней торговли и направления взаимодействия.
Также в рамках поездки – участие пензенцев в деловом форуме и в официальном открытии международной выставки продуктов питания и напитков «FOOD ISTANBUL 2018», переговоры с потенциальными турецкими партнерами.
«Укрепление сотрудничества как во внешнеэкономической, так и в инвестиционной сферах положительно скажется на развитии экономик обеих сторон и станет залогом дружеских отношений между нами», - цитирует Николая Симонова пресс-центр облправительства.
Бизнес-миссия продлится до 6 сентября.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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