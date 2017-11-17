Пензенцы обсудили в Москве вовлечение молодежи в сельхозкооперацию

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17 ноября 2017, 15:37Общество
Делегация Пензенской области приняла участие в работе секции «Вовлечение молодежи в сельскохозяйственную кооперацию» (18+) Всероссийского съезда сельскохозкооперативов, который проходит 16 и 17 ноября в Москве.
Участники секции в формате видеосвязи обсудили привлечение молодежи к развитию кооперации, повышение за счет этого инструмента качества жизни на селе, сообщает пресс-центр областного правительства.
Кроме того, участникам секции представили опыт пчеловода Рязанской области Николая Фионина в части организации сбыта продукции через сетевые магазины, а также опыт работы крестьянского фермерского хозяйства Московской области Елены Лесовой, которая рассказала о работе по развитию кооперации.
«Сельское хозяйство в последние годы становится драйвером экономики нашей страны. Достижение рекордов невозможно без достойного кадрового и научного потенциала и активной молодежи, готовой трудиться на селе», - отметил статс-секретарь, заместитель министра сельского хозяйства России Иван Лебедев.
Замминистра призвал сельскую молодежь к активному развитию кооперации. По его словам, это эффективная площадка сбыта продукции и получения гарантированной прибыли. Иван Лебедев также отметил необходимость подготовки специалистов в области сельскохозяйственной кооперации в аграрных вузах, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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