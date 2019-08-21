Пензенцы обратились к Левину за помощью в решении проблем

Депутат Государственной Думы России Леонид Левин провел в Пензе личный прием граждан. Жители областного центра обращались к нему за помощью как в решении индивидуальных проблем, так и коллективных.

На личном приеме депутата Госдумы Леонида Левина представители пензенского отделения всероссийского общества слепых пожаловались, что их буквально никто не видит. В отличие от других категорий инвалидов, спортивным и культурным досугом незрячих в городе не занимаются.

«Всеми занимаются, а слепыми нет. Почему, не знаю. Не хотят, наверное. Есть инвалиды, которые хотят играть в теннис для слепых, шоудаун называется, некоторые, не прочь футболом заниматься», - рассказал член пензенского отделение всероссийского общества слепых Дмитрий Першин.

«У нас предложение - создать автономную некоммерческую организацию. Для того, чтобы и досуговые, и спортивные мероприятия через нее проводить», - сказал житель Пензы Александр Еременко.

Леонид Левин поддержал инициативных граждан и сказал, что поможет подготовить документы для оформления автономной некоммерческой организации, а позже будет оказывать им поддержку в грантовых конкурсах.

«Когда организация будет зарегистрирована, мы посодействуем ей на областном уровне с точки зрения министерства, которое курирует подобного рода гранты. Можем обратить внимание на ваши предложения и поддержать их рекомендательным письмом», - ответил Леонид Левин.

Жительницы Заводского района Пензы обратились к депутату Госдумы с просьбой благоустроить придомовую территорию. В первую очередь, заасфальтировать дорогу.

«Дорог нет с тех пор, как построили поселок. Когда открыли «Химмаш», положили плиты бетонные, они по сей день лежат, все износились и полопались», - рассказала жительница Пензы Галина Лысенкова.

В ходе разговора выяснилось, что в домах, которые строили как временное жилье для работников завода, нет туалетов.

«Этот вопрос является приоритетным. Сегодня кажется каменным веком», - сказал депутат.

Леонид Левин взял вопрос на карандаш. Пензенцы обращались к нему также с проблемами капитального ремонта, в сфере ЖКХ, а также личными вопросами.

Помимо приема граждан в Пензе, Леонид Левин проведет встречи с жителями районов области.