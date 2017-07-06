Пензенцы обнаружили в городе жука-оленя. ФОТО

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
06 июля 2017, 11:34Политика
Пензенец выложил в Сети фото огромного жука, которого принесло к нему в дом ветром.
Снимок появился в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте», сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Пензенцы в комментариях определили вид насекомого и строят прдположения относительно того, откуда он взялся в необычной среде обитания.
«Это жук-олень! А как он у вас появился?» - написал пользователь Андрей Добрышкин.
«Космический десант?Началось?» - пошутила Ольга Савушкина.
«Бывает, прилетают летом, может быть, на фурах южных приезжают, тоже находили такого несколько лет назад», - предположила Маргарита Ведюшкина.
«Сегодня про них по телевизору показывали, их выпустили на Олимпийскую аллею, они в Красную книгу занесены», - проинформировал подписчик группы Павел Замков.
06 июля 2017, 13:07Пензенский журналист выиграл спецприз престижного медиаконкурса
06 июля 2017, 12:39В Пензе спустя 14 лет вынесли приговор насильнику и убийце
06 июля 2017, 12:03В Пензе разыскивают очевидца аварии на Рахманинова
06 июля 2017, 11:34Пензенцы обнаружили в городе жука-оленя. ФОТО
06 июля 2017, 11:03Пензенские дороги ремонтируют 32 бригады
06 июля 2017, 10:31В Пензе ликвидируют последствия ливня
06 июля 2017, 10:08Пензенцев снова приглашают на бесплатное УЗИ
06 июля 2017, 09:27Под Кузнецком «ВАЗ» сбил пешехода