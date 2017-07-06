06 июля 2017, 11:34Политика Пензенцы обнаружили в городе жука-оленя. ФОТО Пензенец выложил в Сети фото огромного жука, которого принесло к нему в дом ветром.

Снимок появился в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте», сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Пензенцы в комментариях определили вид насекомого и строят прдположения относительно того, откуда он взялся в необычной среде обитания.

«Это жук-олень! А как он у вас появился?» - написал пользователь Андрей Добрышкин.

«Космический десант?Началось?» - пошутила Ольга Савушкина.

«Бывает, прилетают летом, может быть, на фурах южных приезжают, тоже находили такого несколько лет назад», - предположила Маргарита Ведюшкина.

«Сегодня про них по телевизору показывали, их выпустили на Олимпийскую аллею, они в Красную книгу занесены», - проинформировал подписчик группы Павел Замков.

Политика

просмотров 54

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: Скриншот - https://vk.com/penza_live?w=wall-118193328_603915