Пензенцы обеспокоены вырубкой на Западной поляне

Деревьев на Олимпийской аллее становится все меньше. Несколько недель здесь работают лесорубы. Спиленные ими ветви и стволы сейчас можно увидеть в парке вдоль улицы Попова и в других частях лесного массива. Такую масштабную расчистку здесь не проводили больше 10 лет. Однако не все местные жители считают, что она необходима. Люди уверены, вырубка деревьев только навредит природе.

С жалобами инициативные жители Западной поляны обращались в мэрию и региональное правительство. От городской администрации пришло официальное письмо, где поясняется, что все работы ведут с разрешения «Российского центра защиты леса». Также сказано, что перед тем, как приступить к расчистке, специалисты провели обследование и промаркировали все опасные деревья. В документе сказано, что три точки нанесены на деревья, которые требуется кронировать, две точки означают, что на дереве будут обрезать сухие ветки, а вот одна точка обозначает, что это дерево аварийное и подлежит сносу.

Однако официальный ответ их не устроил. Жители уверены, что в зеленой зоне вырубают и здоровые деревья. Тогда они обратились к общественникам. На место выехали участники эколого-просветительского клуба «Зеленый меридиан», который работает под патронажем регионального отделения Русского географического общества. По мнению активистов, местные жители перепутали понятия. Олимпийская аллея - это не лес, а лесопарк.

«В парке не должно быть всего этого, он должен быть чистым. Все равно должны проглядываться и дорожки, и люди должны ходить по освещенным дорожкам, с другой стороны, если считают, что дорога мешает и загрязняет вот эту нашу зону, значит по краю нужно или оставить какую-то полосу заросшую, или высадить низкорослые деревья», - сказала участница эколого-просветительского клуба «Зеленый меридиан» Светлана Мельник.

По словам директора парка имени Белинского Елены Савельевой, эту расчистку планировали уже давно и в парке она действительно необходима. Уверяет, вырубают только деревья, которые угрожают жизни людей и вредят другим деревьям. Такая работа требует больших финансовых вложений и сносить здоровые деревья просто не выгодно.



«Нужно понимать, что есть работы, которые ведутся в ежедневном режиме, есть работы, которые необходимо выполнить разово, а потом только поддерживать эту территорию. Сейчас как раз наступил тот период, когда у нас есть возможность и финансовое обеспечение выполнить такой большой пласт, то есть расчистить территорию от мусора - это самая главная задача, которая у нас сегодня стоит», - подчеркнула она.

Все же общественники планируют убедиться, нет ли каких-либо нарушений в проведении расчистки лесопарка. Они отправят свой отчет в Москву, докторам биологических наук - участникам Русского географического общества. Экспертное заключение должны сделать в течение двух недель. Работы по расчистке на Олимпийской аллее завершат в конце сентября.