Пензенцы обеспокоены судьбой лагеря «Долина дружных»

По их словам, лагерь не работал в прошлом году из-за своего удручающего состояния. Дело в том, что корпуса нуждаются в ремонте. К тому же на территории с 90-х годов стоят недострои, которые рассыпаются на глазах. По хорошему, считают горожане, эти развалины нужно снести.

«Здравствуйте, будет ли работать лагерь «Долина дружных», расположенный в Мичурино? Будет ли смена в этом году? Будут ли его ремонтировать, если да, то что конкретно? Будет ли он специализированным (была информация, что станет спортивным). Снесут ли разваливающиеся здания там, которые стоят недостроенными с 90-х годов?» - обратился к чиновникам через «Жалобную книгу» информационного агентства пензенец.

Подобные вопросы – и в официальной группе лагеря во «ВКонтакте». С 2017 года на стене сообщества регулярно появляются вопросы о том, будет ли работать лагерь. Также дети, которые отдыхали в предыдущие годы, ностальгируют о том, как было хорошо в «Долине дружных».

Кроме того, людей интересует, отремонтируют ли дорогу, ведущую к лагерю. По словам авторов обращений, она местами полностью разбита. Также лес по пути к «Долине дружных» завален мусором, который никто не убирает.

Стоит отметить, что в начале января, отвечая на вопрос пензенца в соцсети, зампред Олег Ягов сообщал о том, что лагерь планируют отремонтировать и открыть летом этого года.

Чтобы прояснить ситуацию, редакция сделала официальные запросы.

Напомним, лагерь «Долина дружных» рассчитан на детей 7-15 лет. В одну смену он может принять до 350 детей, пишет ИА «Пенза-Пресс».