Пензенцы обеспечили прирост производства птицы в РФ

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17 августа 2018, 15:04Общество
Минсельхоз России подвел итоги работ по производству птицы в стране за семь месяцев. Пензенскую область отметили в числе субъектов, обеспечивших прирост производства.
По данным федерального аграрного ведомства, за январь-июль 2018 года производство птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях составило 3,6 млн тонн, что на 2,4% выше уровня аналогичного периода прошлого года.
Минсельхоз России отметил субъекты страны, обеспечившие наибольший прирост производства птицы. Сельскохозяйственные организации Пензенской области отметили в числе субъектов, обеспечивших прирост производства: «За семь месяцев 2018 года прирост производства птицы обеспечили сельхозорганизации Ростовской, Тамбовской, Пензенской, Тульской областей, Республик Крым, Мордовия и Марий Эл».
«По официальным данным территориального органа службы статистики, в сельскохозяйственных организациях Пензенской области за семь месяцев производство птицы составило 137,3 тыс. тонн, рост к аналогичному периоду 2017 года составил 8,6%. За июль 2018 года производство птицы в сельхозорганизациях региона - 19,1 тыс. тонн, рост к июлю 2017 года – 7,7%», - сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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