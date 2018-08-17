Пензенцы обеспечили прирост производства птицы в РФ

Минсельхоз России подвел итоги работ по производству птицы в стране за семь месяцев. Пензенскую область отметили в числе субъектов, обеспечивших прирост производства.

По данным федерального аграрного ведомства, за январь-июль 2018 года производство птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях составило 3,6 млн тонн, что на 2,4% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Минсельхоз России отметил субъекты страны, обеспечившие наибольший прирост производства птицы. Сельскохозяйственные организации Пензенской области отметили в числе субъектов, обеспечивших прирост производства: «За семь месяцев 2018 года прирост производства птицы обеспечили сельхозорганизации Ростовской, Тамбовской, Пензенской, Тульской областей, Республик Крым, Мордовия и Марий Эл».

«По официальным данным территориального органа службы статистики, в сельскохозяйственных организациях Пензенской области за семь месяцев производство птицы составило 137,3 тыс. тонн, рост к аналогичному периоду 2017 года составил 8,6%. За июль 2018 года производство птицы в сельхозорганизациях региона - 19,1 тыс. тонн, рост к июлю 2017 года – 7,7%», - сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».