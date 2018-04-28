Пензенcкие общественники присоединились к уборке улиц города

Пензенские общественные организации поддержали объявленный в регионе месячник по благоустройству. Трудовой десант приводит в порядок улицы областного центра. В очередной раз общественники отправились на уборку в микрорайон Кривозерье.

Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Это очевидное, казалось бы, правило соблюдают далеко не все пензенцы. Весна в очередной раз показала, что проблема осталась. После схода снега на газонах, тротуарах и во дворах - бутылки, бумажки и другие бытовые отходы. Помочь жителям Пензы навести порядок, вызвались некоммерческие организации.

«Мы хотим жить в чистом и красивом городе. И, на самом деле, многие привыкли ругать власть, но многое зависит от нас. Поэтому надо выходить на субботник и начать отвечать за что-то самим», - сказала президент фонда социальной поддержки населения «Святое дело» Любовь Шубенкина.

Внушительный трудовой десант высадился на детской площадке в микрорайоне Кривозерье. Вместе с ними активно принялись за работу и представительницы общественной организации «Союз женщин России». Весной они отмечают год со дня образования регионального отделения. Важную дату решили отметить уборкой.

«Сегодня мы на субботнике, собрались все наши подруги, союзницы, соратницы. Здесь очень много общественных организаций. Мы не остались в стороне, проявили инициативу и решили убрать одну из площадок. Также принимаем участие в таких акциях, как - «Читающие мамы», «Солдатская мать», и помогаем многодетным семьям», - рассказала представитель пензенского регионального отделения общественной организации «Союз женщин России» Светлана Кудинова.

На площадке пришлось серьезно потрудиться. Прежде всего, необходимо было убрать сухостой. Местные жители не остались в стороне.

«Это очень популярное место среди жителей. Здесь бывает очень много детей, каждый день почти по 10-20 человек, летом устраиваем праздники», - сказала жительница Пензы Галина Фильчагина.

Детская площадка в микрорайоне Кривозерье - не единственная территория, где убирались общественники. На ближайшие дни запланировано посетить еще несколько таких же мест отдыха.