Пензенцы обчистили квартиру знакомого «в воспитательных целях»

В полицию обратился житель Пензы, у которого компания молодых людей вынесла из квартиры бытовую технику, якобы в воспитательных целях. За такой подход к урегулированию конфликта злоумышленникам придется ответить по уголовной статье.

Мужчина рассказал, как ночью к нему в квартиру пожаловали незваные гости, наглядно знакомые молодые люди. Уже через несколько минут беседа обернулась выяснением отношений.

«Один из них обвинил меня в том, что я позволил себе сказать лишнего в его адрес. Они решили за это меня проучить и забрали технику из дома», - рассказал потерпевший.

В списке незаконно изъятого имущества - музыкальный центр, микроволновая печь, пылесос и сотовый телефон. Житель Пензы сначала не поверил, что это настоящий грабеж, и пару дней подождал - на случай, если обидчики решат вернуть его вещи. Но не дождался и написал заявление в полицию. Стражам порядка не составило труда отыскать одного из злоумышленников.

«Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель Пензы. Его доставили в отделение для разбирательств. Часть похищенного имущества изъяли полицейские в ходе досмотра квартиры знакомой подозреваемого», - прокомментировала дознаватель ОП №1 УМВД России по Пензе Юлия Побегайлова.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет. Следствие выяснило, что задержанный причастен еще к одному имущественному преступлению. Сейчас он находится под стражей.