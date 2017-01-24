24 января 2017, 10:03Общество Пензенцы недовольны работой троллейбуса №2 В Пензе горожане развернули дискуссию по поводу качества работы троллейбуса №2. По их словам, общественный транспорт на этом маршруте – большая редкость.

«Зачем городу нужен троллейбус №2, если на нем невозможно уехать? Каждый день с ребенком в одно и тоже время возвращаемся из сада на улице Гагарина домой на улицу Коммунистическую, без пересадок можно уехать только на «двойке», которая мало того, что ходит раз в полчаса, так еще и в самый час пик все троллейбусы направляются в депо. В выходные интервал движения - раз в час, дождаться нереально, троллейбус ходит пустой, зачем он городу?» - написала в «Жалобную книгу» местная жительница.

Обращение поддержали и другие пензецы, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Я полностью согласна с автором. Вот только к водителям маршрутного такси №2 у нас, жителей Кривозерья, - не меньше вопросов. Почему мы не видим их в своем районе? Почему они сокращают свой маршрут - на улице Коммунистической поворачивают назад в Заводской район?» - добавил другой горожанин.

Жалоба направлена в администрацию Пензы.

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