Пензенцы недовольны работой автобуса №30

Об этом она написала в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

«Почему маршрут №30 ходит так редко в дневное время? Я стояла на остановке Кинотеатр «Салют» с 13.00 по 14.00, и мимо меня проехал старенький зеленый автобус под номером 30. Пожалуйста, решите проблему», - попросила пензячка.

Чтобы разобраться в ситуации, корреспонденты информагентства направили официальный запрос в мэрию города.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».