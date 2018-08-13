Пензенцы недовольны работой автобуса №30

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13 августа 2018, 14:34Общество
Жительница Пензы просит решить проблему, связанную с режимом работы автобуса №30.
Об этом она написала в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».
«Почему маршрут №30 ходит так редко в дневное время? Я стояла на остановке Кинотеатр «Салют» с 13.00 по 14.00, и мимо меня проехал старенький зеленый автобус под номером 30. Пожалуйста, решите проблему», - попросила пензячка.
Чтобы разобраться в ситуации, корреспонденты информагентства направили официальный запрос в мэрию города.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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