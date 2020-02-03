Пензенцы недовольны благоустройством стадиона «Снежинка»

03 февраля 2020, 12:34Спорт
Губернатор Иван Белозерцев на совещании 3 февраля рассказал о жалобе по пензенскому стадиону «Снежинка».
По словам пензенцев, покрытие стадиона неровное, в буграх. Во время их визита туда на лыжне были припаркованы машины. На спусках катаются на ватрушках, лыжню вытаптывают родители, которые подталкивают детей.
«Я понимаю, что люди хотят кататься на ватрушках, но там - лыжный стадион. Вы должны выезжать на место, разбираться, реагировать, а вас из теплого кабинета палкой не выгонишь», - сказал Иван Белозерцев.
Губернатор отметил, что можно разграничить зоны для катания на лыжах и на ватрушках.
Еще одна жалоба по стадиону касалась отсутствия места для переодевания и неподготовленную лыжню. Глава региона поручил членам кабмина разобраться в ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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