18 октября 2017, 19:44Общество Пензенцы не знают, чем занимаются глава администрации и глава города В Пензе может исчезнуть глава города. На заседании постоянной комиссии гордумы депутаты предложили заменить название должности «Глава города Пензы» на «Председатель Пензенской городской Думы». Переименовать должность предлагают для того, чтобы не возникало путаницы. Оказалось, что многие горожане не различают глав представительного и исполнительного органов городской власти, и не понимают, какие обязанности выполняет один, а какие - другой.

«На данный момент глава города и является председателем Пензенской городской Думы. Если это решение примут, то он будет называться не «Глава города», а «Председатель городской Думы». Я так понимаю, но надо обсуждать и вникать в вопрос, прийти к какому-то конкретному правильному решению не нарушая наше законодательство», - сказал депутат Пензенской городской Думы Анатолий Овчаренко.

Для обсуждения этого вопроса будет создана рабочая группа, которая подготовит проект изменений в структуре органов местного самоуправления. По мнению депутатов, необходимо посмотреть федеральное законодательство, устройство местной власти в других городах, и после этого решать вносить ли изменение в устав Пензы.

Впрочем, чем именно занимаются глава администрации Виктор Кувайцев и глава города Валерий Савельев, как оказалось, многие пензенцы плохо представляют. Мало того, некоторые не знают, кого как зовут.

Возможно, народным избранникам стоит задуматься о проведении для пензенцев политического ликбеза. Между тем, глава города Пензы Валерий Савельев находится в трехнедельном отпуске, а менять название должности, воспользовавшись его отсутствием, было бы, по меньшей мере, не красиво.

Общество

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