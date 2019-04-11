Пензенцы не упускают возможность насладиться весенним теплом

В Пензенскую область наконец-то пришла настоящая, теплая и солнечная весна. 11 апреля температура воздуха поднялась до +21 градуса. Правда, 12 числа немного похолодает, а 13-го в регионе ждут дожди. Многие пензенцы не упустили возможность насладиться солнцем и провели день на свежем воздухе, гуляя по улицам города или работая на участках.

Снег уже практически полностью растаял, уже набухли первые почки на деревьях - это самое время раскрыть туи для весеннего солнца. Эти хвойные, еще совсем молодые, деревья - гордость Нины Головой. На свою дачу после зимы она приехала впервые. Там уже взошли тюльпаны, ирисы и пионы.

«Решила убрать прошлогоднюю листву, посадить астры и еще кое-какие цветы. Почва еще сырая, холодно, не все растения примутся, но подготовить площадку можно», - рассказала она.

Людей с граблями и метлами сейчас можно встретить почти на каждой улице города. В Пензе продолжается месячник по благоустройству (0+). Мусор и прошлогоднюю листву убирают возле домов и организаций города. Признаются: сейчас - только в радость работать на свежем воздухе.

«Прекрасная погода, работаем с удовольствием. Хочется, чтобы город был чистым», - сказала жительница Пензы Людмила Колкина.

Конечно, в такую погоду еще лучше - отдыхать. Сотни пензенцев вышли на прогулку. Больше всего людей - на главной пешеходной улице города.

Пожалуй, ясной погоде и теплу не рады только художники, которые продают картины на улице Московской. Жалуются, что прохожие сейчас устремляют взгляды к солнцу, а по сторонам не смотрят и совсем не обращают внимания на картины.

«Стоим и в дождь, и в снег, и зимой, и летом, но чем лучше погода, тем меньше продаж», - рассказал художник Виталий Колгатин.

Жители Пензы и области смогут насладиться теплом и солнцем еще пару дней. 12 и 13 апреля синоптики обещают 18 градусов выше нуля. Кстати, 13 числа, возможно, пойдет дождь. А вот уже 14-го прогнозируют, что столбик термометра не поднимется выше +8 градусов. Такая же по-настоящему весенняя погода в Пензенскую область должна вернуться 25 апреля.