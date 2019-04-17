Пензенцы не определятся, тепло или холодно в квартирах

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17 апреля 2019, 15:37Общество
Жители Пензы в соцсети обсуждают жару в квартирах из-за работающего отопления. Для одних высокие температуры в комнатах – сущий ад, для других (в основном, тех, у кого батареи уже холодные) – мечта.
«SOS! Проспект Строителей. Температура воздуха в квартирах – за +30 градусов. Батареи раскалены - не дотронуться!» - написала горожанка в группе во «ВКонтакте».
«Начинается!!! Еще будут морозы по ночам! Потом ныть будете: мы замерзаем, коммунальщики бездействуют. Окна открывайте и проветривайте. В чем проблема-то?» - возразила в комментариях пользователь Эмма.
Ряд пользователей сообщил, что в их домах уже холодные батареи, и они по ночам холодно. По их мнению, лучше бы управляющая компания все еще топила. Особенно это актуально для семей с маленькими детьми, признались они.
Мучиться от жары в квартирах пензенцам осталось недолго. На брифинге ИА «Пенза-Пресс» начальник городского управления ЖК Александр Утин сообщил, что отопительный сезон, скорее всего, завершится 22 апреля, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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