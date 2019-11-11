11 ноября 2019, 17:39Общество

Пензенцы не могут перейти дорогу на ул. Беляева - местный житель

Житель Пензы обратился в «Жалобную книгу» за помощью. Он рассказал, что на улице Беляева возле остановки образуются гигантские лужи и грязь.

Мужчина уточнил, что пешеходам из-за них трудно перейти дорогу.

«Перейти дорогу по правилам – невозможно. Впереди - лужа и грязь, а в них - тумбочки цементные с землей. Приходится по косой идти мимо машин или сразу к остановке не по «зебре», - добавил пензенец.

Информагентство готовит официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в этом вопросе.

Напомним, жители региона могут направлять свои обращения в раздел «Жалобная книга» на сайте «Пенза-Пресс». По всем вопросам информагентсво направляет официальные запросы в ведомства, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://yandex.ru/maps/49/penza/?from=tabbar&l=stv%2Csta&ll=44.987989%2C53.221772&mode=search&oid=1073226455&ol=biz&panorama%5Bdirection%5D=252.667458%2C-5.803627&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=44.981037%2C53.222612&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C53.315508&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCSx%2Fvi1YgkZAEW%2FUCtP3mEpAEhIJPiE7b2Oz2T8Ryy%2BDMSJRyD8iBQABAgQFKAowADj06ZDS1dWDiPABQLKKBkgBVc3MzD5YAGoCcnVwAJ0BzcxMPaABAKgBAA%3D%3D&sll=44.987989%2C53.221772&sspn=0.034161%2C0.010534&text=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%C2%BB&z=15

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