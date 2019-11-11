Пензенцы не могут перейти дорогу на ул. Беляева - местный житель

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11 ноября 2019, 17:39Общество
Житель Пензы обратился в «Жалобную книгу» за помощью. Он рассказал, что на улице Беляева возле остановки образуются гигантские лужи и грязь.
Мужчина уточнил, что пешеходам из-за них трудно перейти дорогу.
«Перейти дорогу по правилам – невозможно. Впереди - лужа и грязь, а в них - тумбочки цементные с землей. Приходится по косой идти мимо машин или сразу к остановке не по «зебре», - добавил пензенец.
Информагентство готовит официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в этом вопросе.
Напомним, жители региона могут направлять свои обращения в раздел «Жалобная книга» на сайте «Пенза-Пресс». По всем вопросам информагентсво направляет официальные запросы в ведомства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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