Пензенцы не хотят покидать 30 аварийных многоквартирных домов

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
18 октября 2018, 10:33Общество
В мэрии Пензы обсудили ход реализации муниципальной программы переселения граждан из аварийного жилья.
В настоящее время в городе из 116 ветхих многоквартирных домов снесены 45, еще три готовы к сносу, 12 переданы в департамент ЖКХ для дальнейшего сноса, 26 находятся в городской казне, имея статус расселенных.
«Что касается указанных 26 объектов, важно ускорить работу в части оформления права муниципальной собственности, а там, где основания для сноса есть, нужно это делать в оперативном порядке», – отметил мэр Виктор Кувайцев.
В 30 домах сейчас осуществить снос не представляется возможным по причине затянувшихся судебных разбирательств, связанных с отсутствием добровольного согласия на переселение из аварийного фонда, сообщает пресс-служба городской администрации.
«Несмотря на то, что несоблюдение установленных сроков сноса по причине длительного рассмотрения гражданских дел в судах не является нарушением действующего законодательства со стороны муниципалитета, нам надо предпринять все необходимые меры для ускорения процесса в рамках наших полномочий», - призвал Виктор Кувайцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
18 октября 2018, 14:34Саратовец выманил у пензячек 200 тысяч рублей
18 октября 2018, 14:03В Арбеково иномарка сбила юношу
18 октября 2018, 13:33В жуткой аварии с фурой в Иссинском районе погибли двое
18 октября 2018, 13:02Жительница Заречного не хотела возвращать более 400 тысяч долга
18 октября 2018, 12:36Земетчинцы обеспокоены слухами о мусорном полигоне
18 октября 2018, 12:04В Белинском районе огонь уничтожил баню
18 октября 2018, 11:34Пензенцы почтили память погибших при взрыве в Керчи
18 октября 2018, 11:03В Засечном загорелся Ford