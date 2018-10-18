18 октября 2018, 10:33Общество

Пензенцы не хотят покидать 30 аварийных многоквартирных домов

В мэрии Пензы обсудили ход реализации муниципальной программы переселения граждан из аварийного жилья.

В настоящее время в городе из 116 ветхих многоквартирных домов снесены 45, еще три готовы к сносу, 12 переданы в департамент ЖКХ для дальнейшего сноса, 26 находятся в городской казне, имея статус расселенных.

«Что касается указанных 26 объектов, важно ускорить работу в части оформления права муниципальной собственности, а там, где основания для сноса есть, нужно это делать в оперативном порядке», – отметил мэр Виктор Кувайцев.

В 30 домах сейчас осуществить снос не представляется возможным по причине затянувшихся судебных разбирательств, связанных с отсутствием добровольного согласия на переселение из аварийного фонда, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Несмотря на то, что несоблюдение установленных сроков сноса по причине длительного рассмотрения гражданских дел в судах не является нарушением действующего законодательства со стороны муниципалитета, нам надо предпринять все необходимые меры для ускорения процесса в рамках наших полномочий», - призвал Виктор Кувайцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_rasporyadilsya_aktivizirovat_raboty_po_snosu_avariynogo_zhilya/

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