Пензенцы не хотят покидать 30 аварийных многоквартирных домов

В настоящее время в городе из 116 ветхих многоквартирных домов снесены 45, еще три готовы к сносу, 12 переданы в департамент ЖКХ для дальнейшего сноса, 26 находятся в городской казне, имея статус расселенных.

«Что касается указанных 26 объектов, важно ускорить работу в части оформления права муниципальной собственности, а там, где основания для сноса есть, нужно это делать в оперативном порядке», – отметил мэр Виктор Кувайцев.

В 30 домах сейчас осуществить снос не представляется возможным по причине затянувшихся судебных разбирательств, связанных с отсутствием добровольного согласия на переселение из аварийного фонда, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Несмотря на то, что несоблюдение установленных сроков сноса по причине длительного рассмотрения гражданских дел в судах не является нарушением действующего законодательства со стороны муниципалитета, нам надо предпринять все необходимые меры для ускорения процесса в рамках наших полномочий», - призвал Виктор Кувайцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».