Пензенцы назвали предложение о названии улицы в честь Крида «маразмом»

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18 сентября 2018, 17:06Культура
В Пензе обсуждают предложение о названии оной из улиц города в честь популярного исполнителя, уроженца областного центра, Егора Крида.
Инициатива была озвучена в одном из пабликов, с такой идеей якобы выступили фанаты певца. Однако в комментариях к посту с этим предложением горожане не скупились на эмоции. Большинство назвало предложение «маразмом».
«Школьницам дай волю, они б и себя кридами называли. Детям свойственно фанатеть от чего-ибо. Я, может, тоже не прочь была бы в юности улицу именем Курта Кобейна назвать», - написала пользователь Елена.
«Чем тут гордиться? Пензенскому народу больше заняться нечем? Обычно от безделья всякие дурные мысли всплывают», - добавила Екатерина.
Обсуждая тему, горожане отметили, что если называть улицы именами современных популярных исполнителей и артистов, то первым должен быть Сергей Пенкин, затем, возможно, Павел Воля и Антон Макарский, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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