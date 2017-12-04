Пензенцев научили генерировать бизнес-идеи

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04 декабря 2017, 19:29Общество
Инвестировать только в то, что знаешь - таким должен быть первый закон для начинающих предпринимателей. Пензенцы смогли узнать, как сгенерировать бизнес-идею и монетизировать ее. Тренинг организовал областной центр поддержки предпринимательства.
Насколько жизнеспособен тот или иной бизнес выяснили пензенские студенты. Эти девушки и молодые люди уже доказали свое профессиональное мастерство на чемпионате «WorldSkills Russia». А теперь будущие повара, механики и медики стали участниками тренинга по программе корпорации малого и среднего бизнеса «Генерация бизнес-идеи».
«Тренинг призван помочь человеку из большого количества выбрать одну - ту самую, которую он с учетом своих финансовых возможностей, навыков и знаний сможет действительно реализовать и превратить в доходный бизнес», - пояснила руководитель центра поддержки предпринимательства Пензенской области Наталья Солодилова.
Ребят научили определять источники поиска идеи для бизнеса, формировать инструменты ее оценки, определяя слабые и сильные стороны, а также рассчитывать возможные угрозы.
«Теперь есть хоть какое-то представление о том, как открыть свой бизнес, с чего начать, на что ориентироваться. Оказалось, что это не так сложно, главное - знать основы, которые нам сегодня объяснили», - рассказала участница тренинга «Генерация бизнес-идеи» Алена Кузьмина.
Специалисты центра поддержки предпринимательства предложили студентам записаться на тренинг «Азбука предпринимательства», в рамках которого можно составить уже бизнес-план проекта.
Напомним, все семинары и тренинги, которые проводит центр, бесплатны для участников - после предварительной регистрации.
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