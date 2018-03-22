Пензенцы насладились музыкой одного из лучших оркестров мира

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22 марта 2018, 14:36Культура
В киноконцертном зале «Пенза» выступил один из лучших оркестров мира: в город на Суре приезжали музыканты Венской Императорской филармонии.
«В составе коллектива – 30 высокопрофессиональных музыкантов, имеющих опыт работы в ведущих оркестрах мира и отобранные в состав оркестра в результате слепых прослушиваний. Художественный руководитель и дирижер оркестра – профессор Венской музыкальной академии, директор Венской музыкальной школы для одаренных детей Карл Корак», - рассказали в пресс-центре облправительства.
Оркестр активно путешествует с гастролями, сотрудничает с именитыми музыкантами, дирижерами и композиторами. В Россию он привез лучшие произведения музыкальной Австрии. В Пензе оркестр представил новую программу «Музыка мирового кино», в которой прозвучали сочинения австрийских композиторов: Штрауса, Моцарта, Гайдна, а также современников – авторов саундтреков к известным кинофильмам.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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