Пензенцы нашли во дворе дома мертвого мужчину

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13 марта 2018, 10:32Происшествия
В Пензе следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины, найденного мертвым во дворе дома.
Пользователи в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте» сообщили о том, что мыжчину нашли местные жители во дворе дома №23 по улице Карпинского.
Как сообщили в пресс-служба регионального СУ СКР, а месте работают следователи, наряд полиции и сотрудники скорой помощи.
Автор поста предположил, что мужчина мог замерзнуть, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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