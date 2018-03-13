13 марта 2018, 10:32Происшествия

Пензенцы нашли во дворе дома мертвого мужчину

В Пензе следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины, найденного мертвым во дворе дома.

Пользователи в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте» сообщили о том, что мыжчину нашли местные жители во дворе дома №23 по улице Карпинского.

Как сообщили в пресс-служба регионального СУ СКР, а месте работают следователи, наряд полиции и сотрудники скорой помощи.

Автор поста предположил, что мужчина мог замерзнуть, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live

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