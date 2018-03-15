Пензенцы напишут тотальный диктант по тексту известной писательницы

Текст подготовила российская писательница из Казани Гузель Яхина. Успех ей принес дебютный роман о раскулачивании 30-х годов «Зулейха открывает глаза» (16+). За него Гузель получила премии «Большая книга», «Ясная Поляна», «Книга года».

Как сообщают организаторы, текст для диктанта будет состоять из трех частей: «Утро», «День» и «Вечер», они описывают один день школьного учителя немецкой словесности Якоба Ивановича Баха в 1940-е годы.

Ранее тексты для диктантов писали Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин, Леонид Юзефович.

В Пензе в 2018 году тотальный диктант проводится в пятый раз. Он приурочен к 200-летию со дня рождения филолога Ф. И. Буслаева.

Любой желающий сможет проверить знание русского языка. В 2017 году на это решились 425 жителей Пензенской области, 29 из них написали работу на «отлично».

Площадки проведения мероприятия можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».